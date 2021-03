Cosenza, 12 pazienti positivi al Covid trasferiti dall’Annunziata al Mater Domini

COSENZA L’ospedale dell’Annunziata di Cosenza non riesce ad accogliere pazienti Covid. I posti letto sono tutti occupati e al momento i pazienti in arrivo vengono dirottati in altre province. A Catanzaro, attualmente, nel reparto di Malattie infettive del Mater Domini diretto dal dottore Carlo Torti sono giunti 12 pazienti da Cosenza. Nella notte appena trascorsa, 15 soggetti risultati positivi sono stati momentaneamente ospitata nella tenda allestita dalla protezione civile. Alcuni di loro, denuncia il consigliere regionale Di Natale avrebbero trascorso la notte «in uno stanzone». I numeri in aumento non fanno ben sperare e serve con urgenza un intervento immediato che consenta l’apertura di nuovi centri in grado di accogliere i pazienti Covid. Come se non bastasse, oltra al danno anche la beffa visto e considerata la riconversione dell’ospedale da campo di Vaglio LIse gestito dall’Esercito che proprio una settimana fa ha smesso di accogliere pazienti positivi per contribuire alla campagna vaccinale, oggi (quasi) ferma.