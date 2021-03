«Vaccini e Sanità diritto per tutti», i sindacati manifestano a Cosenza

COSENZA “Vaccini e Sanità diritto per tutti” è questo il claim scelto da Cgil, Cisl e Uil in piazza XI settembre, questa mattina a Cosenza, per chiedere risposte alle criticità evidenziate sul versante della campagna di vaccinazione regionale. Alla manifestazione, svolta in totale rispetto delle norme anti Covid, ha partecipato anche l’associazione “La Calabria vista dalle donne”. L’iniziativa odierna dei sindacati, segue la presentazione di un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Cosenza e presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, finalizzato all’accertamento delle responsabilità per ritardi e disfunzioni nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Angelo Sposato – Segr. Cgil Calabria e Santo Biondo – Segr. Uil Calabria

Trasparenza nella somministrazione dei vaccini

I sindacati rivendicano il diritto ad una somministrazione efficace e trasparente dei vaccini, il superamento dei ritardi cronici nell’implementazione del piano attuativo Covid, la garanzia del diritto alla salute oggi negato. «Sui criteri di distribuzione dei vaccini, chiediamo chiarezza», dice Giuseppe Lavia della Ust Cisl Cosenza. «Alle 6 di questa mattina in base al report del Governo c’erano circa 90.000 dosi di vaccino inviate alla Regione Calabria e non somministrate. Negli ultii due giorni – continua – sono state vaccinate circa 3.600 persone. Di questo passo non so quando finiremo». E poi un accento è stato posto sull’assenza di trasparenza su categorie e beneficiari del siero anti Covid, sulla scarsa equità ed uniformità nei criteri adottati nella distribuzione delle dosi sui territori. «Alcuni comuni calabresi – continua Lavia – hanno addirittura completato il primo ciclo di vaccinazione, altri invece sono fermi al palo. Vorremo capire i motivi di questa disparità. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta».

Il «caos disorganizzato»

Il commissario alla sanità Longo, e il commissario dell’Asp di Cosenza La Regina, secondo Lavia non sarebbe esenti da colpe. «A Longo concediamo le attenuanti generiche perché rimasto solo sul campo a fronteggiare l’emergenza, ma comunque non è esente da colpe. Crediamo non sia all’altezza del compito straordinario che deve avere. I commissari di Asp e Ao devono fare molto di più». «Dovrebbero procedere all’adozione dell’atto aziendale – aggiunge – aprendo il confronto con le organizzazioni dei lavoratori, per ricostruire la disastrata offerta sanitaria ospedaliera e la medicina del territorio, sbloccando almeno le già insufficienti assunzioni previste ed autorizzate, sulla base delle linee guida scritte e riscritte dal Commissario ad Acta Guido Longo».

L’incontro con il Prefetto

I sindacati hanno chiesto ed ottenuto l’incontro con il vicario del prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio. Sul tavolo, le preoccupazioni di cittadini, lavoratori e pensionati e la richiesta di una forte attenzione del Governo nazionale e del Ministro alla Salute.