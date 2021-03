CATANZARO «Se è vero che in Calabria sono esauriti i posti Covid ed i ricoveri si stanno trasferendo in altre regioni non è necessario aspettare domani per decretare la Zona Rossa». Lo afferma Angelo Sposato, segretario della Cgil Calabria. «Si riattivino subito gli ospedali da campo – prosegue – e la regione attivi subito un confronto per i ristori per famiglie, lavoratori e imprese».