Imponimento, chiesto il rinvio a giudizio per 147 indagati

CATANZARO Sono 147 le persone per le quali la Procura di Catanzaro ha presentato richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta “Imponimento”, blitz scattato lo scorso 21 luglio 2020 e che aveva portato all’arresto di 74 persone oltre al sequestro di beni per quasi 170 milioni di euro, coordinata dalla Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri.

Al centro dell’inchiesta ci sono i presunti esponenti del clan di ‘ndrangheta Anello-Fruci di Filadelfia, politici e imprenditori come Emanuele e Francescantonio Stillitani. L’udienza preliminare si terrà adesso il 14 aprile, davanti al Gup di Catanzaro, nell’aula bunker di Lamezia Terme, dove attualmente si sta celebrando il maxi processo “Rinascita Scott”.