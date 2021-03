Sì a una donna capo gruppo del Pd, Bruno Bossio: «Siamo il cuore del partito»

ROMA Sì a una donna a capo del gruppo parlamentare del Pd alla Camera. Graziano Delrio conferma la massima disponibilità alla richiesta del segretario Enrico Letta nel corso dell’assemblea in corso a Montecitorio. «Delrio condivide la sostanza politica della scelta del segretario. La rappresentanza di genere, il ruolo delle donne sta diventando il cuore del nuovo Pd», commenta tra le altre Enza Bruno Bossio. La votazione avverrà nei prossimi giorni. In ogni caso sarà scelta una donna. Letta ha premesso di rispettare l’autonomia del gruppo. Il segretario ha invitato a una consultazione interna per scegliere alcuni profili su cui poi eventualmente votare. «La divisione non è un pericolo. Le votazioni possono essere una ricchezza», è stato il ragionamento dell’ex premier che ha ringraziato «Graziano per come sta gestendo questo passaggio. Dimostra che siamo un grande partito».