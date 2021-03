Confagricoltura: «Ecco i paradossi del “Farm to Fork”» – VIDEO

CATANZARO «Un cortometraggio in cui si spiegano i 9 paradossi della strategia europea del Farm to Fork per le politiche agroalimentari, lanciato contemporaneamente in sette Paesi europei: Italia, Belgio, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Polonia, e rivolto alle istituzioni europee». È quanto si legge in una nota di Confagricoltura. «L’iniziativa è promossa dalle associazioni “Carni sostenibili” ed “European Livestock Voice”: la prima italiana, che riunisce i produttori di carni e salumi, e la seconda che raggruppa gli organismi europei della filiera zootecnica. Un’iniziativa sostenuta con convinzione da Confagricoltura Calabria che rilancia l’importanza di una strategia di difesa delle produzioni locali».



«Il piano intende mettere in luce – è detto nella nota – come gli allevatori dell’Unione europea siano sempre più impegnati nel cambiamento verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e impedire che l’approccio Farm to Fork si basi su preconcetti errati lontani dalla realtà». «European Livestock Voice e Carni Sostenibili – conclude la nota – hanno perciò individuato 9 paradossi di questa strategia, che vengono illustrati e analizzati in questo video, utile anche alle nuove generazioni, che spiega in modo semplice e chiaro l’importanza delle tradizioni agricole ma anche gli enormi progressi compiuti dal settore in questi anni».