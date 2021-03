Vaccinazioni, Calabria ormai abbonata all’ultimo posto

CATANZARO Sono 10.018.265 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia. È l’ultimo dato aggiornato a questa sera nel report online del governo. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 3.143.159. Con riferimento alle regioni, nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate la Calabria resta ultima (si conferma ultima…) con il 79,6% (somministrate 257.977 dosi sulle 323.990 consegnate), poco meglio fanno la Sardegna (82,1%) e Liguria (82,9%%), le migliori performance sono invece quelle della Provincia autonoma di Bolzano (97,1%) e il Veneto (96,2%), la media nazionale è 89,1%. In Calabria le dosi sono state somministrate a 76.437 operatori sanitari, 2.385 personale non sanitario, 17.628 ospiti di strutture residenziali, 68.950 over 80, 10.761 forze armate, 15.428 personale scolastico, “altro” 66.388 (purtroppo non si capisce cosa sia questo “altro”, e questo aumenta il dubbio di qualche “furbetto” anche nella nostra regione).