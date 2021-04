Covid, Calabria in bilico tra rosso e arancione

ROMA «Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione, ciò significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene». Le parole del ministro della Salute Roberto Speranza al convegno organizzato da Fratelli d’Italia “Riapri Italia” lasciano ben sperare. Per alcune regioni si prospetta un passaggio a misure meno afflittive. La Calabria, però, resta in bilico tra il rosso e l’arancione: sarà l’analisi dei dati effettuata dal Comitato tecnico scientifico a sciogliere gli ultimi dubbi.

Il quadro delle regioni

Questo il quadro, secondo quanto si apprende. Campania, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio, come detto, la situazione della Calabria, attualmente rossa.