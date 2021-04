Sit-in dei tirocinanti a Catanzaro

CATANZARO Sit-in di protesta dei tirocinanti calabresi questa mattina davanti alla Prefettura di Catanzaro. Un centinaio di lavoratori che prestano servizio in enti pubblici e privati e in articolazioni periferiche di ministeri come Giustizia, Miur e Mibact è sceso in piazza per chiedere al governo nazionale e regionale certezze sul loro futuro professionale e per denunciare la perdurante mancanza di contrattualizzazione e basse retribuzioni. La vertenza, in tutta la Calabria, riguarda circa 7mila persone.