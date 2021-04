Occhiuto: «Adotterò un provvedimento per contenere i contagi a Cosenza»

COSENZA «Cari concittadini, da domani, lunedì 12 aprile, la nostra regione tornerà ad essere arancione. Ma i numeri dei contagi a Cosenza e in provincia purtroppo non confortano, sono quotidianamente in crescita o comunque altissimi». Lo scrive sul suo profilo facebook il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. «È innegabile – afferma – che ci troviamo nel pieno del picco di questa seconda o terza ondata. Le immagini delle ambulanze in fila davanti al pronto soccorso dell’Annunziata sono una ferita dritta al cuore. Il mio pensiero va a tutti i malati in attesa di ricovero e a tutti gli operatori sanitari che devono fronteggiare senza sosta un’emergenza nell’emergenza».

«Proprio per queste ragioni sto meditando delle misure rivolte a fronteggiare la situazione nei prossimi giorni – annuncia – come la chiusura delle scuole in presenza (a partire da martedì e per almeno una settimana) sul territorio cittadino e controlli intensificati nelle zone dove si verificano assembramenti, soprattutto di giovani». «Chiedo pertanto – conclude Occhiuto – la collaborazione di tutti voi, un ultimo sforzo in quest’ultimo miglio. Perché solo insieme possiamo uscirne».