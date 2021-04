Buste paga da fame e minacce di licenziamento. Così venivano trattati sei dipendenti della Bmi

LAMEZIA TERME La Procura della Repubblica di Lamezia Terme, guidata da Salvatore Curcio, ha chiuso un fascicolo di indagine nei confronti dell’amministratore e dei soci di un’importante società per azioni di Catanzaro, la Bmi spa, operante nel settore del “compro oro”, a carico dei quali è stato contestato il reato di estorsione commesso a danno di sei loro dipendenti.

Gli indagati

Nel registro degli indagati sono iscritti Roberto Gabriele, 46 anni, di Catanzaro, rappresentante legale della Bmi; Mario Fabiano, 50 anni, originario di Gimigliano e residente a Catanzaro, socio della Bmi; Luigi Felice Antonio Fabiano, 52 anni, originario di Gimigliano e residente a Catanzaro, socio della Bmi; Felicina Fabiano, 54 anni, originaria di Gimigliano e residente a Catanzaro, socia della Bmi.

Buste paga da fame e minacce di licenziamento

La Procura di Lamezia Terme contesta loro sei ipotesi di estorsione in concorso. I fatti risalgono al 2016 e le indagini sono scaturite a seguito di una denuncia presentata alla Guardia di Finanza da due impiegate della società che lavorano in una delle sedi della società che si trova a Lamezia Terme. Secondo la ricostruzione delle vicende passate al vaglio degli inquirenti, le dipendenti sarebbero state costrette ad accettare retribuzioni di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste dai contratti di categoria dietro la minaccia del licenziamento se non le avessero accettate. Questo sistema illecito di impiego e gestione del personale avrebbe fruttato all’azienda profitti illeciti per oltre 100mila euro in circa quattro anni. Agli indagati è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari vergato dal sostituto procuratore Santo Melidona e gli stessi avranno ore 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati. (ale.tru.)