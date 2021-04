Niente “Vax Day”, l’amarezza (e la protesta) di Fagnano Castello

COSENZA Niente “Vax Day” a Fagnano Castello. Il Comune in provincia di Cosenza non vivrà le due giornate di somministrazione straordinaria in programma oggi e domani. Con un avviso pubblico il sindaco di Fagnano Castello, Guido Tarsitano, comunica che «nonostante la consegna di 300 dosi di vaccino Astrazeneca» nella serata di ieri 1è intervenuta disposizione dell’Asp che ha annullato» il Vax Day. Le vaccinazioni – aggiunge il sindaco – saranno possibili solo attraverso la registrazione su piattaforma. «Avendo il Comune di Fagnano Castello messo a disposizione risorse umane e finanziarie per alleviare i disagi ai cittadini con amarezza . scrive ancora Tarsitano – abbiamo avuto modo di constatare che le cose semplici, funzionali ed efficienti che i sindaci sono in grado di garantire vengono soppresse e mortificate da decisioni incomprensibili, che invece di risolvere i problemi li aggravano a danni dei calabresi».