Tajani: «Toccherà a Occhiuto prendere il posto della cara Jole Santelli»

ROMA «Oggi parlando del Sud vogliamo ricordare una nostra straordinaria amica, Jole Santelli, protagonista della storia di Forza Italia, straordinaria presidente della Regione Calabria. Toccherà a Roberto Occhiuto sostituirla: è il nostro candidato alla presidenza della Regione. Siamo convinti che, con la sua vittoria e il suo lavoro, renderà onore non solo alla sua terra ma anche ad una cara amica quale era Jole Santelli». Così il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani oggi nel corso della conferenza stampa “Italia riparte dal Sud”. All’incontro a Roma erano presenti lo stesso Roberto Occhiuto, attuale capogruppo azzurro alla Camera, la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, il responsabile Sud Francesco Cannizzaro e il responsabile dei dipartimenti Alessandro Cattaneo. A margine della conferenza stampa, con riferimento a Occhiuto Tajani ha poi aggiunto: «Non abbiamo mai cambiato idea, Roberto non è solo un eccellente capogruppo ma anche un eccellente candidato, il miglior candidato che il centrodestra possa avere. Continueremo a sostenere la sua candidatura. Mi dispiace solo che quando sarà presidente perderemo un bravo capogruppo, dovremo trovarne un altro altrettanto bravo».

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Occhiuto ha poi specificato: «La priorità assoluta in Calabria è la sanità, commissariata da 12 anni anche in questo anno di pandemia. Il governo che gestisce la sanità in Calabria al posto della Regione avrebbe dovuto dotare le strutture di più posti letto per terapia intensiva, creare ospedali Covid, potenziare la medicina territoriale e non lo ha fatto».

«Il prossimo presidente della Regione – ha aggiunto – chiederà al governo o commissari capaci, che abbiamo competenze specifiche nel campo della sanità ma che abbiano anche i mezzi e le risorse per governare la sanità, oppure la fine del commissariamento, affinché a gestire il settore siano i rappresentanti eletti dai cittadini». «Ai cittadini – ha concluso Occhiuto – interessa avere gli stessi diritti a Cosenza, Reggio Calabria come a Bergamo o Brescia. Questo sarà un tema centrale».

Infine, a margine della conferenza stampa, Occhiuto ha lanciato una stoccata a de Magistris: «Avrò il sindaco di Napoli contro. La Calabria ha bisogno di un candidato calabrese che conosca e viva i problemi della Calabria e non di un sindaco che passa le vacanze nella nostra terra”.