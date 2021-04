Lamezia, Pd: insediato il forum “benessere-città sana”. Renato Zaffina è il portavoce

LAMEZIA TERME Il PD di Lamezia ha nominato portavoce del Forum “benessere-città sana” Renato Zaffina, direttore didattico di ISBN (Istituto di discipline bionaturali). Lo scopo è di sostenere i progetti relativi ad “una città in salute”, contribuendo a creare una città per tutti, che includa ogni risorsa e ascolti i suggerimenti dei cittadini e delle associazioni. Una “Città in salute” per individuare e proporre condizioni e opportunità che facilitano stili di vita sani, che offra e costruisca ambienti fisici che contribuiscano alla salute, allo svago e al benessere, alla sicurezza, all’interazione sociale, alla mobilità facile. Nella Prima conferenza sulla promozione della salute del 1986 (Carta di Ottawa) si afferma che la salute non è solo assenza di malattia, ma è un completo stato di benessere fisico, mentale e sociale. La “Città in salute è un luogo che crea e migliora i contesti fisici e sociali ampliando le risorse della comunità, permettendo ai cittadini di aiutarsi a migliorare gli aspetti della vita ed a sviluppare al massimo il proprio potenziale. Il Forum ”benessere-città sana” vuole lavorare in linea con i nuovi concetti espressi da studiosi della materia favorendo i processi salutogenetici, che sostengono i processi rigenerativi, ricostruttivi, adattivi benefici, per la persona, in sinergia con i professionisti sanitari. Portare avanti questo progetto, ci consente di evidenziare come proprio le città sono i luoghi che più facilmente possono incoraggiare la partecipazione e recepire i contributi della società civile, delle associazioni e dei cittadini.