Tentato furto a Pizzo, arrestato un 47enne

PIZZO Questa mattina i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto per tentata rapina un quarantasettenne di origini palermitane. Poco prima, l’uomo, arrampicandosi sul balcone, era entrato in un appartamento nei pressi della stazione di Vibo-Pizzo, trovando all’interno la proprietaria, che è riuscita, urlando e chiedendo aiuto, ad attirare l’attenzione dei vicini, che prontamente hanno chiamato il 113. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il fuggitivo mentre cercava di scappare salendo sul primo treno. Prezioso per la buona riuscita dell’intervento è stato il contributo fornito dai residenti.