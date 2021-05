Yes I Start Up Calabria, continua il tour nei territori

CORIGLIANO ROSSANO Più di 400 imprese nate, 700 i giovani calabresi che hanno partecipato gratuitamente ai corsi di accompagnamento all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità. Il successo della misura ha permesso alla Regione Calabria di impiegare proficuamente le risorse previste, con risultati tangibili, non soltanto in termini di spesa (oltre 3 milioni, quasi tutti già rendicontati) ma anche di ricadute sul territorio, sia per i soggetti formatori che per il numero di aziende create. Sono solo alcuni dei risultati straordinari fatti registrare da Yes I Start Up Calabria, progetto per l’avvio di impresa e supporto allo start up, con finanziamento a tasso zero fino a 50 mila euro, virtuosa declinazione dell’omonimo programma nazionale, considerata ormai una vera e propria best practice replicabile anche oltre i confini nazionali. Dopo l’ultima tappa di Paola continua la campagna di sensibilizzazione itinerante sulle opportunità offerte dalla misura: farà tappa domani, venerdì 14 maggio, a Corigliano – Rossano, all’Auditorium Alessandro Amarelli alle ore 16.30. “Ritornare o restare nella propria terra per innovare, crescere e condividere”: resta questa, la mission programmatica di Nostos – Identità Tempo Ospitalità, progetto di Otto Torri sullo Jonio – Rete Euromed per i turismi, la provocazione intellettuale e la destituzione dell’ovvio. È in questa cornice di finalità condivise che è stato organizzato questo nuovo momento di informazione e di sensibilizzazione, in partnership con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Coordinati dal comunicatore e lobbista Lenin Montesanto, dopo gli indirizzi di saluto dell’Amministratore Delegato della Amarelli Srl Fortunato Amarelli, interverranno il presidente dell’Associazione Commercianti Acom Natalino Chiarello, l’imprenditrice Anna Aversente, il presidente della sezione di Cassano Jonio di Confcommercio Domenico Lione, il direttore generale dell’associazione Informa Francesco Beraldi, la responsabile di Nostos Sviluppo Francesca Felice e per l’Ente Nazionale per il Microcredito Antonello Rispoli. All’iniziativa parteciperà l’aAssessore regionale Sviluppo economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria Fausto Orsomarso. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anticovid. I posti a sedere sono limitati e, per tanto, è richiesta la prenotazione al numero 327 345 6731.