La battaglia alla plastica del Wwf parte da Corigliano Rossano e Vibo Valentia – VIDEO

CORIGLIANO ROSSANO Spiagge e mari liberi dalla plastica. La battaglia ingaggiata dal Wwf è iniziata domenica scorsa sullo Jonio e sul Tirreno e proseguirà nelle prossime settimane. “Spiagge Plastic-Free”, così saranno denominate le domeniche dedicate al rispetto per l’ambiente, hanno visto impegnati i volontari a Corigliano Rossano, sulla piaggia di Galderate, nell’“Oasi della legalità Wwf”, e quelli di Vibo Valentia, recuperare ingenti quantità di plastica da riciclare.

«Gran parte dei rifiuti abbandonati sulle nostre spiagge – ha spiegato Giuseppe Campana, attivista del Wwf e coordinatore regionale dei Verdi Calabria – vanno poi a depositarsi anche sui fondali marini: secondo uno studio del Wwf nel 2050 nei nostri mari avremo più plastica che pesci. La campagna “Spiagge Plastic free” lanciata dall’associazione, si pone come obiettivo quello di salvare i nostri mari dall’inquinamento da plastica. Quella di domenica è stata la prima uscita dei volontari del Www di Corigliano Rossano e di Vibo valentia, dopo le restrizioni per la pandemia, alla quale ne seguiranno molte altre».

«Il comune di Corigliano Rossano approvi il protocollo “plastic free”»

«Il comune di Corigliano Rossano non ha ancora approvato il protocollo “plastic free”, chiediamo al sindaco e al consiglio di Corigliano di farlo al più presto. Nel corso della manifestazione – conclude campana – abbiamo piantato anche un albero per ricordare un attivista che non c’è più, Gaetano Gallo, e con lui tutte le vittime del Covid». (lu.la.)