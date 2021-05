Covid, caso sospetto all’Aula bunker di Lamezia: udienza in stand-by

LAMEZIA TERME Un contagio al Covid-19 è stato registrato nell’aula bunker di Lamezia Terme nel corso del processo Rinascita-Scott. Un operatore del servizio vigilanza privata è risultato positivo al test sul Coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza ed è stato dato il via ai tamponi per i colleghi del vigilante. Al contempo, da quello che è possibile apprendere, il Tribunale si è messo in contatto con l’autorità sanitaria. Oggi è prevista l’escussione del collaboratore di giustizia Andrea Mantella che dovrebbe procedere al riconoscimento fotografico preposto dalla pubblica accusa. L’udienza è i stand-by.