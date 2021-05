«Alleati di Italia Viva? Dipende da loro»

ROMA «A Bologna facciamo primarie a cui partecipa anche una candidata di Iv. Poi, leggo che in alcune parti Italia viva sceglie di essere nella coalizione, in altre di starne fuori. Se saranno nostri alleati alle elezioni politiche dipenderà anche un po’ da quello che decideranno di fare loro, non ho preclusioni, ho un atteggiamento unitario, aperto».Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni di ‘L’Ospite’, su SkyTg24.

«Dipende molto da loro, – ha detto poi Letta – vedremo. Le amministrative sono un modo per vedere chi vuole lavorare insieme e chi vuole giocare a modo suo. Io non ho preclusioni».