Vibo, Porto Salvo “Borgo dei fiori” – FOTO

VIBO VALENTIA Questa mattina, in un festoso coinvolgimento di tutta la comunità, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, alla presenza del parroco Don Nicola Scordamaglia, del vicesindaco Domenico Primerano, degli assessori Domenico Francica e Michele Falduto, nonché del consigliere Lorenzo Lombardo, ha dato il via al percorso che vedrà diventare Porto Salvo “Borgo dei fiori”.

L’iniziativa

Sono state piantate oltre 200 piantine fiorite nel corso della prima tappa del percorso di riqualificazione di Porto Salvo. La ridente cittadina, ha già avuto modo di creare anche a livello singolo e privato, un ambiente floreale e colorato, da balconi e fioriere delle proprie abitazioni. Il Sindaco Maria Limardo, ha dichiarato: «Sono particolarmente felice di questa occasione, una festa che ha coinvolto tutta la comunità e soprattutto i bambini; proprio ieri abbiamo presentato alle associazioni il regolamento per i beni condivisi e quello di oggi è la più bella dimostrazione della forza generativa dei patti di collaborazione che si stringono con la comunità. Un passo in avanti per il radicamento di quel senso identitario e di appartenenza ai luoghi che la comunità di Porto Salvo ha dimostrato di avere già nel proprio DNA». Secondo l’Assessore Domenico Francica, esponente della comunità di Porto Salvo, «la cittadinanza ha partecipato con grande entusiasmo alla manifestazione odierna, sono certo che i cittadini si prenderanno cura delle aiuole fiorite avendo peraltro già espresso gratitudine per l’interessamento e il forte segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale».