A Tiriolo le prime comunità energetiche della Calabria

TIRIOLO (CATANZARO) Il Comune di Tiriolo, guidato dal sindaco Domenico Greco, è pronto a lavorare con i cittadini per renderli attori principali della transizione ecologica e ha siglato con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, energetica e gestionale dell’Università della Calabria un apposito protocollo d’intesa con il quale il Gruppo di ricerca di sistemi elettrici per l’energia, Guidato dal professore Daniele Menniti supporterà il Comune nella realizzazione delle prime comunità energetiche in Calabria. Venerdì 28 maggio 2021 è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (Dimeg dell’Università della Calabria, un importante Protocollo d’Intesa con il Comune di Tiriolo, finalizzato a supportare il Comune in attività connesse con la transizione ecologica/energetica, anche con l’obiettivo di sfruttare le previsioni del Pnrrche destina la fetta più importate alla transizione ecologica intervenendo su quattro componenti una delle quali, la più corposa, con ben 24 miliardi, riguarda appunto la transizione energetica e la mobilità sostenibile.

Il sindaco Greco

«Tra le prime attività che, grazie al protocollo d’intesa, vorremmo avviare vi è quella di costruire le prime comunità energetiche in Calabria, attraverso il coinvolgimento dei cittadini al fine di renderli parte attiva nel processo di transizione ecologica», dichiara il sindaco di Tiriolo Domenico Greco che aggiunge «con il supporto del Dimeg, ed in particolare con il gruppo di ricerca guidato dal professor Daniele Menniti, avvieremo di un esperimento di costruzione “dal basso” di un modello di cooperazione tra i Cittadini e la pubblica amministrazione nel solco disegnato dal processo di transizione ecologica utilizzando innovative tecnologie abilitante sviluppate presso dal suo gruppo di ricerca». «Il nostro gruppo di ricerca lavora sul fronte delle Comunità Energetiche, ora diventate di “moda”, dalla fine degli anni 90 quando la liberalizzazione del mercato dell’energia era all’inizio», dichiara il professor Daniele Menniti che precisa: «Abbiamo seguito un percorso che, oltre ad implementare modelli di gestione virtuosi finalizzati a mettere al centro il Cittadino e finalizzato a contribuire all’equilibrio tra il consumo di risorse e la loro rigenerazione, ha consentito di sviluppare particolari tecnologie abilitanti grazie alle quali è concretamente realizzabile tale equilibrio».

Il professore Menniti



Il Comune di Tiriolo, grazie alla collaborazione dei cittadini e al supporto della ricerca, costruirà le prime comunità energetiche in Calabria «con la consapevolezza che non devono essere intese come modelli di business ma come un modus operandi al quale ogni cittadino deve ispirarsi per contribuire a implementare un percorso verso il tanto agognato sviluppo sostenibile ovvero per creare la ben nota condizione per cui la generazione presente soddisfa i suoi bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri», conclude Menniti. Vale la pena ricordare anchele recenti iniziative di collaborazione tra il Dimeg e il territorio calabrese quali appunto, la recente convenzione tra Dimeg e Ferrovie della Calabria (FdC) per intraprendere una attività di ricerca sullo studio di fattibilità per la realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno green da utilizzare per alimentare i futuri convogli di FdC e che vede la Professoressa Anna Pinnarelli, del gruppo di ricerca di “Sistemi Elettrici per l’Energia”, quale responsabile scientifico per la definizione della soluzione di infrastruttura elettrica per l’alimentazione della centrale di produzione di idrogeno e per la certificazione di Idrogeno Verde, nonché responsabile per Unical del progetto H2020 Ebalanceplus che vede l’Unical tra uno dei quattro siti piloti per la sperimentazione in tema di flessibilità dì rete; il progetto H2020 “SENSEI” – “Smart Energy Services Integrating the Multiple Benefits from Improving the Energy Efficiency of the European Building Stock” il cui responsabile per l’Unical è il Prof. Nicola Sorrentino,del gruppo di ricerca di “Sistemi Elettrici per l’Energia”, con l’obiettivo specifico di trasformare l’efficienza energetica in una vera e propria risorsa con ricadute positive sull’intera filiera dell’energia, dal distributore al consumatore finale.«Ridurre il consumo energetico rendendo gli edifici più efficienti può consentire la chiusura delle classiche centrali elettriche basate sulle fonti fossili per lasciare spazio alle Fonti Rinnovabili, di cui la Calabria è ricca e,ridurre le emissioni di carbonio», spiega il professore Nicola Sorrentino.