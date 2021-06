Cassano, 32enne ferito di striscio da un colpo di arma da fuoco

CASSANO ALLO IONIO Un 32enne di Cassano allo Ionio è stato ferito da un colpo di arma da fuoco, ieri sera nei pressi della sua abitazione.

L’uomo è stato colpito di striscio ad un piede e le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul caso stanno indagando la Procura di Castrovillari e i carabinieri della Compagnia di Corigliano, guidata dal capitano Cesare Calascibetta.

Una festa della Repubblica tormentata, dunque, per il 32enne, G. C., colpito – a quanto pare – da uno dei colpi di arma da fuoco esplosi intorno alle 22 in zona Cappuccini, nel centro storico di Cassano. Spari che hanno richiamato subito l’attenzione dei carabinieri della tenenza di Cassano.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti e non sarebbe, al momento chiara. L’uomo è stato colpito di striscio ma pare che siano stati esplosi altri colpi. Gli uomini del capitano Calascibetta non stanno lasciando nulla al caso. Proveranno a far luce sull’accaduto anche in queste ore e nei prossimi giorni per capire se si sia trattato di un agguato della criminalità organizzata o, per il modus operandi, dettato da altre questioni. Al momento gli investigatori pare abbiano in mano diversi elementi raccolti anche dalle testimonianze sul posto. Le indagini, per adesso, rimangono ad ampio spettro.

Già raccolti, invece, i primi rilievi mentre il 32 enne è stato soccorso dal 118 ed accompagnato all’ospedale di Castrovillari, dove sono state prestate le cure del caso. L’uomo sarebbe già stato interrogato dai carabinieri per la ricostruzione dei fatti. Dai primi riscontri investigativi sarebbe emerso che a sparare sia stata una persona a bordo di un’autovettura che avrebbe fatto perdere le proprie tracce.