A Crotone nasce il circolo dem on line “Nilde Iotti”

CROTONE «Il Partito democratico di Crotone ha deciso di tornare a fare politica dopo un lungo periodo di assenza». Secondo Alessandro Milito, coordinatore del circolo on line “Nilde Iotti”, è proprio questa (tornare a fare) la motivazione di fondo che ha spinto 39, tra dirigenti e simpatizzanti dem, a costituire il nuovo circolo del partito. Stamattina Milito ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha spiegato che «il nome scelto per il nuovo circolo è stato valutato attentamente» e la figura di Nilde Iotti incarna pienamente il progetto che i 39 si sono dati al momento della decisione di costituire l’organismo.

Tornare a fare politica partendo dai problemi della gente e nel rispetto delle regole. Ecco perché il circolo ha individuato una serie di aree tematiche su cui impegnare gli iscritti: ambiente, sanità, problemi delle periferie, questione delle disuguaglianze e altro.

L’imperativo è lavorare sulle tematiche per recuperare la credibilità che il Pd ha perso da molto tempo nella città pitagorica. Da anni è assente e alle ultime elezioni comunali di Crotone non ha presentato nemmeno la lista dei candidati. Nell’attuale consiglio comunale non c’è nemmeno un solo rappresentante del Pd. Recuperare la credibilità, quindi, per riprendere il dialogo con la città e il suo territorio. Tra le proposte già avanzate questa mattina, nel corso della conferenza stampa, c’è quella di avviare subito la “Consulta comunale per l’ambiente”.

Il consiglio comunale di Crotone ha approvato la delibera per la costituzione della consulta già nel 2008, ma tutto è rimasto sulla carta. Bisogna riprendere l’idea e dargli gambe. Il circolo “Nilde Iotti” è pronto a partire con le iniziative per riallacciare i rapporti interrotti con la popolazione. Si intende, quindi, avviare il dialogo partendo dai problemi. Un concetto più volte sottolineato da Milito. Ovviamente le domande dei giornalisti hanno riguardato il rapporto che si intende avere con l’altra parte del partito: con il circolo cittadino guidato da Antonella Stefanizzi e con il commissario provinciale Franco Iacucci. Milito glissa le domande che riguardano il partito cittadino. Si limita a dire che il Pd è assente in città e che il circolo territoriale cittadino e quello on line potrebbero tranquillamente convivere e avrebbero già dovuto costituire l’Unione cittadina. Tra i due circoli, quello territoriale e quello on line, sinora non ci sono stati rapporti. Stanno vivendo questo momento preelettorale da separati in casi. Ognuno marcia per proprio conto. «Noi vogliamo conquistare la credibilità con il fare». Il messaggio che manda Milito non lascia dubbi: se anche il circolo territoriale è su queste posizioni si può discutere. Non chiarisce, però, se riconosce l’attuale dirigenza del circolo territoriale.

Per quanto riguarda il rapporto con Iacucci, Milito considera conclusa l’esperienza commissariale. Con Iacucci, comunque, non ci sono state interlocuzioni. Il commissario è stato invitato a partecipare all’assemblea costitutiva del circolo, ma non ha dato segni di vita. Non c’è stata nemmeno una telefonata. (redazione@corrierecal.it)