DIAMANTE «Un altro importante riconoscimento per il peperoncino calabrese, la Barilla infatti ha deciso di inserire questo simbolo della nostra regione nei nuovi sughi. Lavoreremo per continuare a valorizzare questo straordinario patrimonio che solo la Calabria può vantare». Così in un post su Facebook il Senatore Italia Viva, candidato a Presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno.