COSENZA Ennesimo crollo nel centro storico di Cosenza. Il cedimento strutturale di un edificio si è verificato nel quartiere di Santa Lucia, uno dei più degradati (sul piano edilizio) della città vecchia e il botto ha attirato sul posto molti residenti. L’area è stata transennata e i vigili del fuoco sono giunti per un sopralluogo atto a stabilire le cause del crollo e per mettere la zona in sicurezza. Secondo quanto appreso non ci sarebbero feriti.