Regionali, Oliverio torna sulla scena per “unire le forze riformiste e progressiste”

CATANZARO Mario Oliverio torna sulla scena politica calabrese. L’ex presidente della Regione Calabria ha convocato una conferenza stampa per venerdì prossimo, 18 giugno, in un noto hotel alle porte di Lamezia Terme, alle ore 17,30. Secondo quanto si è appreso, il titolo della conferenza stampa è “Per la Calabria: fermiamo la deriva distruttiva, cambiamo subito rotta, uniamo le forze riformiste e progressiste”. Probabile che l’ex governatore, da tempo ai ferri corti con il Pd e a sua volta critico rispetto alla gestione del partito e del centrosinistra, lanci venerdì una proposta politica in vista delle prossime elezioni regionali.