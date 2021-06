Salvini: «Sbloccati 90 milioni per Cosenza. Lunedì e martedì sarò in Calabria»

ROMA «Oltre 90 milioni per Cosenza provincia. Obiettivo: mettere in sicurezza il centro storico e trasformarlo in un polo culturale, anche per incentivare il turismo. Ottimo lavoro del sottosegretario Borgonzoni, che ha sbloccato fondi fermi dal 2018. Lunedì e martedì sarò felice di tornare in Calabria. La Lega non molla e passa dalle parole ai fatti». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che aveva annunciato nei giorni scorsi una visita all’inizio della prossima settimana per presentare il ticket Occhiuto-Spirlì in vista delle Regionali.