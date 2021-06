«L’uso delle mascherine è risultato essenziale per ridurre la trasmissione del Covid»

ROMA Il 28 giugno viene per ora indicata come possibile data nella quale potrebbe cadere l’obbligo delle mascherine all’aperto. Ma secondo uno studio inglese, l’efficacia delle mascherine e l’utilizzo che se ne è fatto in questo periodo di pandemia non è del tutto legato all’obbligo imposto da gran parte degli Stati.

L’uso delle mascherine è associato a una notevole riduzione nella trasmissione del virus SarsCoV2, al punto da far scendere l’indice di contagio Rt del 25,8%, e la loro diffusione in tutto il mondo è stata solo in minima parte influenzata dal fatto che alcuni governi abbiano reso obbligatorio indossarle. Lo indica la ricerca condotta dall’Università britannica di Bristol e online sul sito MedRXiv, che accoglie gli studi in attesa del vaglio da parte della comunità scientifica.

Condotta in 56 Paesi di tutto il mondo dal primo maggio al primo settembre 2020, la ricerca presenta i suoi risultati in un periodo in cui molti Paesi hanno appena revocato l’obbligo della mascherina o, come l’Italia, si preparano a farlo. Tuttavia non è stata l’imposizione ad avere determinato l’utilizzo così diffuso delle mascherine in moltissimi Paesi. Per i ricercatori, coordinati dall’informatico Gavin Leech, «fattori diversi devono avere contribuito alla diffusione» e, fra questi l’informazione è uno dei più efficaci: dalla comunicazione dei vantaggi che offrono le mascherine alle linee guida per indossarle correttamente.