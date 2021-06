Martedì a Lamezia Salvini, Meloni e Tajani lanciano Occhiuto

LAMEZIA TERME Una partenza con il botto per il centrodestra. Per lanciare la candidatura di Roberto Occhiuto a governatore della Calabria con la vicepresidenza affidata a Nino Spirlì martedì al T-Hotel di Lamezia ci saranno al gran completo i massimi esponenti dei tre principali partiti della coalizione.

Il leader della Lega Matteo Salvini, assieme a Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, e Antonio Tajani di Forza Italia atterreranno a Lamezia Terme per poi recarsi al noto albergo della zona.

Anche se il programma è ancora da definire nei minimi dettagli, i tre big del centrodestra incontreranno la stampa nella sala conferenze dell’hotel. Un messaggio forte per far comprendere – se ce ne fosse ancora bisogno – il pieno sostegno al ticket Occhiuto-Spirlì da parte dei maggiorenti dei partiti e chiamare alle armi dunque tutte le forze che compongono lo schieramento di centrodestra in Calabria.

Nessun tentennamento quindi, ma una spinta poderosa da imprimere sulla tabella di marcia della campagna elettorale che così di fatto si è aperta.

Una chiamata alle armi che, in qualche misura, riempie di contenuti le parole espresse dallo stesso candidato a Governatore, Occhiuto che nelle ore immediatamente successive alla sua “designazione” aveva definito la sua candidatura come «unitaria».

«Sono onorato – aveva sostenuto in particolare Occhiuto – per la decisione della coalizione di centrodestra che mi ha voluto indicare come candidato unitario per la presidenza della Regione Calabria». E dopo aver ringraziato i vertici del suo partito – ad iniziare da Silvio Berlusconi e dallo stesso Tajani – per quella designazione, l’attuale capogruppo azzurro alla Camera dei deputati, aveva ringraziato «anche i leader di Lega e Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e gli amici delle altre formazioni della nostra area politica».

Ora l’arrivo in contemporanea dei due massimi leader delle principali forze della coalizione assieme a quella di Tajani non possono che andare nella direzione di confermare quelle asserzioni e di rafforzare quella candidatura. Con martedì dunque la partita per cercare di tenere nelle mani del centrodestra la regione si è ufficialmente aperta.