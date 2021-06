Letta: «Ventura? Scelta condivisa con Conte ed importante per la Calabria»

CATANZARO «Quando discutiamo sulle scelte da fare, come su Napoli e sulla Calabria, trovo sempre una persona affidabile». Così il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha commentato il suo rapporto con Giuseppe Conte. Un dialogo che definisce “buono” tra il Pd ed il Movimento 5 Stelle e che ha portato a fare “scelte condivise” come su Maria Antonietta Ventura. «Abbiamo scelto insieme il candidato sindaco di Napoli – ha detto in particolare Letta – ed abbiamo discusso insieme della Calabria. Trovando una soluzione buona ed importante per la Calabria. Trovo sempre una persona affidabile con la quale dialogo e che mi dice “si” oppure “no” ». Una sintonia che sollecita alla conduttrice una battuta: «Molti vi considerano tanti simili da contendervi lo stesso elettorato». Una sollecitazione che fa spingere il leader dem a evidenziare: «No, non credo siamo simili. Siamo due persone totalmente diverse, con esperienze politiche molto diverse. E credo che sia molto importante che agiamo in modo diverso»