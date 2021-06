Bevacqua (Pd): «Letta e Conte pronti a venire in Calabria»

«Lunedì sera, lungo e animato confronto del gruppo dirigente calabrese del Pd con il segretario Letta e con il responsabile Enti locali Boccia, in merito alle prossime elezioni regionali». Lo scrive Mimmo Bevacqua, capogruppo del Pd al Consiglio regionale, sui social. «Abbiamo manifestato tutte le nostre preoccupazioni per come si è snodato il percorso che ha portato alla rinuncia di Nicola Irto e all’individuazione della successiva candidature unitaria di Maria Ventura. Da parte sua, il segretario Letta, ribadendo e riconfermando piena fiducia in Irto e ringraziandolo per il lavoro svolto e che farà, ha spiegato con chiarezza le ragioni politiche dell’alleanza e ha manifestato piena disponibilità ad agire di concerto per rafforzare e condurre a compimento il lavoro fin qui svolto dal gruppo dirigente regionale, riconoscendone la validità e l’efficacia per giungere a una coalizione larga e solida».

«Letta, inoltre – continua Bevacqua – si è detto pronto a venire in Calabria, insieme a Conte, all’inizio di luglio, per guardare avanti e lanciare la campagna elettorale per puntare a vincere e dare una svolta ad una Regione che merita attenzione e una guida autorevole e forte». «Noi da dirigenti responsabili abbiamo accolto l’invito del segretario Letta – conclude – riconfermando il nostro impegno per un lavoro comune finalizzato a rafforzare il Pd e supportare contestualmente la candidatura di Maria Antonietta Ventura alla presidenza».