Sindacati, i leader nazionali in Calabria il prossimo 26 luglio

SIDERNO I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, saranno in Calabria il prossimo 26 luglio. Secondo quanto apprende l’Agi, i tre segretari generali saranno protagonisti, in serata, di una manifestazione a Siderno, nel Reggino. Insieme agli amministratori locali, ai lavoratori e alla stampa, parleranno delle emergenze della regione, a partire dal lavoro e dalla sanità. Di recente le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno portato all’attenzione delle istituzioni nazionali e locali, oltre che dei candidati alla presidenza della Regione, una piattaforma di rivendicazioni volte a superare le maggiori criticità. La presenza dei tre leader sarà quindi una manifestazione di sostegno all’azione dei sindacati in Calabria.