Cosenza, disco verde al nuovo Statuto comunale e al bilancio riequilibrato

COSENZA Torna a riunirsi nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale, convocato dal Presidente Pierluigi Caputo. Ai lavori della seduta, quasi tutti presenti i consiglieri comunali (alcuni hanno preferito partecipare in video conferenza). Nutrito il numero degli ordini del giorno. Dopo l’approvazione delle variazioni al Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e all’elenco annuale dei lavori 2021, si arriva a discutere ed approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 e soprattutto l’approvazione bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2020/2022. Che impone all’amministrazione il mantenimento dell’equilibrio nei conti con particolare attenzione ai servizi. In buona sostanza, il bilancio approvato dal Ministero dell’Interno non cancella le difficoltà economiche dell’Ente bruzio, ma apre le porte ad una nuova fase finanziaria e organizzativa.

Tari e nuovo Statuto Comunale

Al consigliere Giuseppe d’Ippolito il compito di illustrare i punti più importanti della modifica al Regolamento Tari (approvato) presenti nel relativo testo coordinato. Slitta, invece, al prossimo consiglio comunale previa discussione nel corso della commissione Bilancio, il Piano economico finanziario e tariffe tari 2021. Disco verde dei consiglieri del civico consesso ad un altro importante punto, quello legato all’approvazione del nuovo Statuto comunale.

Cittadinanza onoraria

All’ordine del giorno anche il conferimento della cittadinanza onoraria, tra gli altri al Milite Ignoto- Medaglia d’oro al valor militare, al dottor Gianfranco Tomao, già Prefetto di Cosenza, al Prof. Eugenio Gaudio, già rettore dell’Università “La Sapienza” di Roma, all’orafo Gerardo Sacco e la cittadinanza onoraria post mortem conferita allo storico capitano e bandiera del Cosenza Calcio, Gigi Marulla. (f.b.)