Sicurezza, Magorno: «Nei prossimi giorni incontri con il Prefetto di Cosenza»

DIAMANTE «Questa mattina ho avuto modo di sentire il Prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, per affrontare una questione cruciale in vista dei maggiori afflussi turistici nelle principali località della costa». È quanto scrive il sindaco di Diamante, il senatore Ernesto Magorno, che continua: «Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con tutti i Sindaci dell’Alto Tirreno Cosentino che già avevano scritto proprio al rappresentante del Governo per chiedere un vertice sul tema della sicurezza e del controllo del territorio al fine di tutelare al meglio le nostre comunità e le presenze turistiche». «Siamo al fianco del Sindaco Vincenzo Cascini e di tutta la comunità di Belvedere, – conclude Magorno – dopo il preoccupante episodio dei giorni scorsi e ci sentiamo tutti impegnati a garantire un’estate in piena serenità ai residenti e a tutti i turisti che scelgono le nostre meravigliose spiagge per trascorrere le vacanze».