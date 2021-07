Sospeso per indagini penali: militare cosentino torna in servizio

COSENZA Il Tribunale amministrativo regionale (Sezione prima) si è pronunciato sul ricorso proposto da S.F. (militare in servizio nel cosentino), rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo. Il legale ha richiesto l’annullamento del decreto – notificato l’8 giugno 2021 – della direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa con cui veniva comminata al suo assistito – coinvolto in un procedimento penale – la sanzione disciplinare dall’impiego per 4 mesi. Il Tar della Calabria ha accolto l’istanza, sospeso l’atto impugnato e fissato – per la trattazione collegiale della domanda cautelare ordinaria – la Camera di consiglio il 28 luglio 2021. (f.b.)