Cetraro, finisce la “latitanza” di un sorvegliato speciale

CETRARO Si è presentato, accompagnato dal suo avvocato, alla caserma dei Carabinieri di Cetraro. Giuseppe Scornaienchi, sorvegliato speciale, aveva fatto perdere le proprie tracce e negli scorsi giorni non era stato trovato nella propria abitazione nel corso di un controllo da parte delle forze di polizia. L’uomo non è nuovo a questo tipo di situazione, visto che già in passato era sparito nel nulla, salvo poi riapparire per consegnarsi alle forze dell’ordine. Nel 2016, si era presentato in caserma a Paola accompagnato dal proprio legale per poi essere trasferito in carcere a Cosenza con l’accusa di essere responsabile del tentato omicidio di un cittadino africano avvenuto a Cetraro.