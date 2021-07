Indice di gradimento dei sindaci: Voce top fra i calabresi (13°). Penultimo De Magistris (104°)

LAMEZIA TERME È Vincenzo Voce il primo sindaco calabrese nella speciale classifica sull’indice di gradimento dei sindaci italiani redatta da Il sole 24 ore. Il primo cittadino di Crotone è 13° con il 58,5% di consenso rispetto al 63,9 delle elezioni del 2020.

Dopo Voce, al 36° posto si classifica Giuseppe Falcomatà, anche lui in calo, seppure di 2 punti percentuali, rispetto allo scorso anno: dal 58,4 al 56%.

Al 57° posto si assesta Mario Occhiuto. Anche il sindaco di Cosenza, secondo i dati de Il sole 24 ore, perde sei punti percentuali in 12 mesi: dal 59 al 53%. Poco più in basso, al 64° posto, Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia con il 52,5% (-7% dal 2020).

Il primo cittadino di Catanzaro è quello che perde maggiormente, secondo l’indice di gradimento del Sole: -14,4%. Sergio Abramo è al 70° con il 50%.

Il sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi De Magistris, è penultimo, 104°: perde il 31,9% dei consensi rispetto all’anno precedente, raccogliendo nel 2021 il 35%.

In testa alla classifica c’è il sindaco di Bari, Antonio Decaro apprezzato dal 65% dei baresi (-1,3%). Chiude, 105°, Salvo Pogliese, primo cittadino di Catania col 30% ed una perdita nel gradimento dei suoi concittadini del 22,3%.