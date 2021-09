Il centrosinistra “risponde” al centrodestra: attesi in Calabria i leader della coalizione Letta e Conte

CATANZARO Non solo il centrodestra, anche il centrosinistra si appresta a schierare i suoi big per la campagna elettorale della candidata presidente Amalia Bruni. A fare il punto della situazione con i vertici delle forze politiche che la sostengono è stata oggi la stessa Bruni, in un incontro nel suo quartier generale. Secondo quanto si apprende da ambienti del centrosinistra, a Catanzaro il 17, 18 e 19 settembre è in programma la Festa regionale dell’Unità del Pd, alla quale – riferiscono fonti accreditate – interverrà, tra i big, il segretario nazionale Enrico Letta e potrebbe intervenire anche il ministro della Cultura Enrico Franceschini: altri “colonnelli” dem annunciati nelle prossime settimane in Calabria sono l’ex segretario Nicola Zingaretti e l’ex ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli. Ma anche il Movimento 5 Stelle – riferiscono fonti pentastellate – sarebbe pronto a schierare i suoi leader: a quanto risulta, in Calabria scenderanno sia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (atteso il 17 settembre a Reggio) e il nuovo capo politico M5S, l’ex premier Giuseppe Conte (atteso il 21 e 22 settembre).