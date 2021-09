Catanzaro, inaugurata la sala operativa della Questura. Giannini: «Segnale importante»

CATANZARO «Investimenti di questo tipo e in questi territori da parte dell’amministrazione sono segnali di attenzione importanti, che vengono lanciati con forza e spero continueranno a essere lanciati con la stessa attenzione. Lo ha detto il capo della polizia, Lamberto Giannini, che oggi ha inaugurato la nuova sala operativa della Questura di Catanzaro.

«Ho visto una sala operativa viva, con tecnologie importanti», ha poi aggiunto Giannini. «Ho visto il lavoro e la passione che vengono impiegati per cercare di fare rendere al meglio queste tecnologie, che – ha ricordato il capo della polizia – sono tutte al servizio del cittadini perché consentono agli operatori di agire meglio e in sicurezza ed essere subito collegati con banche dati e con altre centrali. Ho visto una realtà importante e – ma questo lo sapevo – una questura che si muove con il massimo impegno e in sintonia con le altre forze di polizia e in sintonia con le altre forze di polizia e con tutte le istituzioni». Giannini ha poi evidenziato che «c’è un impegno costante» per una realtà difficile qual è la Calabria, alle prese con una presenza pervasiva della ‘ndrangheta: «Io penso che – ha sostenuto ancora il capo della polizia – che i tempi in cui venivano trascurare determinate realtà siano tempo passati e lontani, ma c’è sempre l’esigenza di far bene e far meglio e metterci sempre il maggiore impegno. Questa tecnologie e quest’attività sono importanti per un territorio che merita tutta l’attenzione possibile».