Pantelleria travolta da una tromba d’aria: due morti

Una tromba d’aria si è abbattuta oggi sull’isola di Pantelleria. Due persone sono morte tra cui un vigile del fuoco del posto non in servizio. Al momento sarebbero quattro i feriti gravi “ma il numero è destinato a crescere” fanno sapere dalla Protezione Civile. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Tetti delle case divelti, auto finite sopra gli alberi e macchine portate via dall’acqua. Tutta l’Isola è stata colpita da un forte temporale ma la tromba d’aria, che ha provocato i maggiori danni, ha riguardato la zona di Campobello.