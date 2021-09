San Lucido, il prefetto sospende il consiglio comunale

COSENZA Il Prefetto, di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha sospeso il Consiglio comunale di San Lucido.

Il provvedimento, datato 10 settembre 2021, si è reso necessario a seguito delle dimissioni ultra dimidium rassegnate dalla carica, in data 10 settembre 2021 da 7 consiglieri comunali sui 12 assegnati all’Ente. Per effetto di tali dimissioni, divenute efficaci, si è realizzata la fattispecie di cui all ‘ art. 141, comma 1, lett.b, n. 3 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. Con il citato provvedimento il Prefetto, sussistendo i motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilita di assicurare il normale funzionamento degli Organi elettivi, ha incaricato della provvisoria gestione del Comune la Maria Talarico, Funzionario Economico Finanziario, in servizio presso questa Prefettura, conferendo alla stessa i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale.