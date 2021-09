Da mercoledì Italia divisa in 2, caldo al Sud e temporali al Nord

ROMA Italia divisa in due da metà settimana dal punto di vista meteorologico. Dopo due giorni, oggi e domani, caratterizzati dal bel tempo e dal caldo non eccesivo, da mercoledì le condizioni meteo cambieranno, con clima ancora piuttosto caldo al Sud e parte del Centro, mentre al Nord una perturbazione porterà piogge e temporali. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a martedì la presenza di un campo di alta pressione garantirà un clima tipicamente estivo e gradevole. Da mercoledì 15, precisa, le cose cambieranno: al Nord si avvicinerà una perturbazione atlantica che fino a giovedì porterà condizioni di forte instabilità che si presenterà sotto forma di rovesci temporaleschi su molte regioni. Al Sud e su parte del Centro invece salirà dal Nord Africa l’anticiclone sub-tropicale che comincerà a surriscaldare il clima a partire dalla Sardegna. Le temperature torneranno a misurare valori massimi anomali per il mese di settembre. Questa situazione potrebbe durare fino a venerdì 17 quando dall’Atlantico giungerà una nuova e più intensa perturbazione che nel corso del weekend potrebbe colpire quasi tutta l’Italia.

Le previsioni per prossimi giorni



Questo il dettaglio delle previsioni Lunedì 13. Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: bel tempo e clima estivo. Al sud: più nubi sulla Calabria interna, sole altrove.

Martedì 14. Al nord: nubi in aumento sulle Alpi di Nordovest, sole e caldo altrove. Al centro: ampio soleggiamento. Al sud: bel tempo.

Mercoledì 15. Al nord: peggiora sull’arco alpino e prealpino del Nordovest e in Liguria. Al centro: nubi sparse. Al sud: soleggiato.