Cosenza, la Campagna Europea “Rights for all seasons”

COSENZA Nell’ambito della Campagna europea Rights for all seasons (“Diritti per tutte le stagioni”), organizzato dall’ELA (European Labour Authority), l’Ispettorato del Lavoro di Cosenza, al fine di fornire assistenza e consulenza ai lavoratori e ai datori di lavoro impegnati nel lavoro stagionale, in adesione al progetto dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli, attiverà un apposito sportello a distanza e in presenza, che sarà operativo dal 20 al 24 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 12:00. I lavoratori e i datori di lavoro interessati a ricevere assistenza e/o consulenza sulle modalità di assunzione, i riferimenti contrattuali, il diritto di precedenza, la sicurezza sul lavoro e la tutela previdenziale ed assistenziale degli stagionali, potranno rivolgersi allo sportello telefonando allo 0984.652201 o inviando i propri quesiti all’indirizzo di posta elettronica dell’U.R.P. dell’Ispettorato ITL.Cosenza.URP@ispettorato.gov.it. Il Comitato Organizzatore della Campagna europea dei “Diritti per tutte le stagioni”, a livello territoriale, sarà composto dal Direttore dell’ITL di Cosenza, Dott. Giuseppe Patania, dal Dott. Pietro Perri, Responsabile del Processo Vigilanza, dalla Dott.ssa Adele Martorello, Responsabile del Processo Servizi all’Utenza, dal Dott. Giuseppe Gallo, Responsabile del Processo Legale, dall’Ing. Giuseppe Grandinetti, Responsabile del Team 1 – Vigilanza Tecnica, dalla Dott.ssa Rita Antonia Sirianni, Responsabile del Team 3 Vigilanza, dal Dott. Armando Fiorito, Responsabile del Team 4 Vigilanza, e dall’Ispettore di Turno.