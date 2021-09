Da Lamezia Enrico Letta lancia Amalia Bruni: «Vinceremo all’ultimo rettilineo»

LAMEZIA TERME Da “una birra con Nicola”, al caffè con Amalia ed Enrico. Il claim è simile così come le iniziative e la città, Lamezia Terme. A cambiare invece sono gli orari, i protagonisti e le aspettative. Quelle di un Partito democratico in cerca di riscatto alle prossime elezioni regionali fissate per il 3 e 4 ottobre e di un’affermazione elettorale della ricercatrice Bruni che possa sovvertire pronostici e sondaggi. Un caffè domenicale amichevole, dunque, per scambiarsi idee, prospettive e visioni future. Già perché dalla sera del 24 gennaio 2020 ad ora i tempi sono cambiati, e tanto. A cominciare dal segretario del PD che non è più Zingaretti, e poi Callipo che della politica non vuole più neanche parlarne. Sulla scena ora c’è Amalia Bruni che, svestito il camice, spera di indossare i panni di presidente della Regione Calabria. Ci sono ancora un paio di settimane per convincere potenziali elettori, anche i più scettici e quelli propensi all’astensionismo.

«Amalia come Tortu»

«Quando i sondaggi danno 30-40-50% di indecisi, i risultati hanno una attendibilità molto limitata – spiega subito Enrico Letta ai giornalisti – perché conterà quello che si farà all’ultima settimana di campagna elettorale. Quello che vedo è che in Calabria, come in tutte le altre città che votano nel nostro Paese, la tendenza di crescita dei consensi nei nostri confronti. E siccome mancano ancora due settimane al voto, sono convinto che questa nostra crescita alla fine ci porterà a vincere le elezioni in Calabria». «Il nostro sforzo delle prossime due settimane – ha detto poi Letta – sarà a tappeto, comune per comune, di convincere il 40% di indecisi e su questo 40% noi faremo il sorpasso finale. Amalia Bruni è un po’ come Filippo Tortu. Anche Tortu prese il testimone nell’ultima curva in cui era un filo indietro e poi dopo nell’ultimo rettilineo ha battuto l’inglese. Ecco, l’inglese è Spirlì ed è lui che perderà nell’ultimo rettilineo».

«La Bruni unica speranza per cambiare la sanità»

Anche questa mattina si è parlato di sanità, il tema più dibattuto in questa camapgna elettorale da tutti gli schieramenti. Enrico Letta ha così risposto a quanto aveva afferamto a L’altro Corriere Tv il leader della Lega, Matteo Salvini: «Credo che Salvini sia l’ultimo che possa parlare di sanità e Calabria, avendo lui sponsorizzato il governatore Spirlì, con questa esperienza fallimentare e drammatica, e che ha reso la Calabria una delle regioni messe peggio. È necessario un cambio radicale di direzione, di voltare subito pagina ed è per questo che abbiamo messo in campo la persona migliore tra tutti i candidati perchè Amalia Bruni fa questo, la sua esperienza professionale è la garanzia migliore in tema di sanità». «Con Amalia Bruni, che a livello italiano ed europeo è una certezza dal punto di vista professionale e delle eccellenze nella ricerca in campo sanitario, noi siamo in grado e saremo in grado di offrire ai calabresi una sanità come abbiamo in tante altre regioni d’Italia».

«Riconoscere l’unica alterantiva»

Poi una battuta sul voto: «Voglio dire ai cittadini calabresi che questo è un confronto tra due candidature, da una parte ci sono Occhiuto-Spirlì dall’altra Amalia Bruni. Chi vota per altri candidati rispetto alla Bruni vota tutto sommato per favorire Spirlì e Occhiuto. Chiediamo ai calabresi un impegno e chiediamo di riconoscere che l’unica vera alternativa, la candidatura di Amalia Bruni, l’unica per voltare pagina davvero». (redazione@corrierecal.it)