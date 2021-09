Focolaio Covid a Platania, altri 7 positivi dopo una festa di compleanno

PLATANIA Una festa di compleanno diventata, in pochi giorni, un vero e proprio incubo. Siamo a Platania, nel catanzarese, dove i casi di positività si sono moltiplicati dall’11 settembre in poi, facendo esplodere a tutti gli effetti un vero focolaio tra bambini in età scolare. E sale anche la preoccupazione nell’amministrazione comunale – guidata dal sindaco Michele Rizzo – che anche oggi ha aggiornato il bollettino dei nuovi casi registrati.

I numeri

Sono 7 i nuovi positivi di oggi, tutti soggetti che hanno partecipato alla festa tenutasi in località “Fossa don Paolo” o che «erano “contatti stretti” di positivi, sono risultati anch’essi positivi». Poi i dati: sono 72 i positivi attuali, 11 con il test molecolare dell’Asp di Catanzaro.

Situazione critica

Numeri che preoccupano, e non poco. E se non è tempo per gli allarmismi c’è comunque spazio per il monito dell’amministrazione per una situazione già definita critica, dopo aver già lanciato l’allarme il 19 settembre. «Tutti coloro che hanno partecipato alla festa o che hanno avuto contatti, in un modo o in un altro, con i partecipanti, hanno l’obbligo di non sottovalutare la questione e di avvisare, responsabilmente, il proprio medico di Medicina Generale, che prenderà le decisioni del caso». Intanto il primo cittadino, con l’ordinanza n. 99, ha già ordinato il rinvio dell’inizio del nuovo anno scolastico di ogni ordine e grado al 27 settembre. Una decisione assunta per contenere e mitigare «l’eventuale diffusione del virus tra la popolazione scolastica». (redazione@corrierecal.it)