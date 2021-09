Bagnara, rapina a mano armata alle Poste

BAGNARA CALABRA Rapina a mano armata davanti alla sede delle poste della cittadina del Reggino. Secondo quanto si apprende sarebbero due i malviventi che hanno atteso l’arrivo del portavalori delle poste. L’uomo aveva con sé un plico contenente il denaro per il pagamento delle pensioni, che non è riuscito a consegnare come previsto. Appena sceso dal furgone, l’impiegato delle Poste con in mano il pacco contenente il denaro, dal valore di circa 170mila euro, è stato bloccato da un uomo che gli ha puntato la pistola alla nuca costringendolo a consegnargli i soldi. Il rapinatore, insieme al suo complice, è riuscito a fuggire con la refurtiva e l’impiegato non ha potuto fare altro che rientrare a mani vuote negli uffici postali dove nessuno dei suoi colleghi si è accorto del furto avvenuto all’esterno.