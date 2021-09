Piano provvisorio di protezione non accolto, il Tar rivaluta la decisione

COSENZA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) si è pronunciato sul ricorso proposto da un uomo, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso il 4 agosto 2021, con cui veniva deliberato di non accogliere la proposta di adozione di un piano provvisorio di protezione, avanzata nei confronti del ricorrente. I giudici hanno accolto l’istanza cautelare e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 ottobre 2021.