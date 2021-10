«Medicina legale resta a Palmi. E Diabetologia sarà riattivata»

PALMI «Ce l’abbiamo fatta! Gli uffici amministrativi dell’Asp – servizi di medicina legale resteranno a Palmi. Presto anche la diabetologia sarà riattivata». Così il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio annuncia sui social la conclusione di una lunga vertenza che ha tenuto la comunità con il fiato sospeso. Ranuccio ringrazia il commissario dell’Asp di Reggio Calabria Gianluigi Scaffidi per la sensibilità dimostrata ed esulta per il mantenimento di due servizi importanti sul territorio. Ranuccio parla di «strana vicenda» finalmente «risolta per il meglio». I servizi resteranno a Palmi nei locali messi a disposizione dalla Città metropolitana di Reggio Calabria: «Un’importante risultato per la comunità».