Circoscrizione Sud, tutti i voti raccolti dei candidati

I dati definitivi della circoscrizione sud confermano Forza Italia tra le liste più votate e vedono come primo eletto l’ex presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo di Rosarno con 13.600 preferenze, seguito dal palmese Giuseppe Mattiani con 11.268. Rimanendo nel centrodestra nelle liste a sostegno di Roberto Occhiuto a ricevere più consensi per lo schieramento Forza Azzurri è l’avvocato Giacomo Crinò, nella lista di Fratelli d’Italia è invece Giuseppe Neri seguito da Giovanni Calabrese. Il più votato in assoluto tra i dem nella circoscrizione sud è Nicola Irto che ottiene 10.333 preferenze, seguito da Giovanni Muraca con 5.840, entrambi nella lista del partito democratico. Risultati meno positivi per la lista del Movimento Cinque Stelle, dove il più votato è Annunziato Nastasi con 2.858. Mimmo Lucano è il candidato più votato nelle liste a sostegno di de Magistris con 2.645 preferenze. Nell’unica lista collegata a Mario Oliverio il più votato è Francesco D’Agostino con 2.428.

Liste collegate a Roberto Occhiuto presidente – Circoscrizione sud

FORZA ITALIA

Arruzzolo Giovanni 13.600

Mattiani Giuseppe 11.268

Giannetta Doemnico 9.991

Crea Concetta Patrizia 8.272

Pedà Carmela 5.070

Gullì Antonio 2.261

Caridi Maria Concetta 1.293

FRATELLI D’ITALIA

Neri Giuseppe 5.886

Calabrese Giovanni 5.259

Falcomatà Monica 2.641

Cusumano Giovanna Margherita 2.497

Marziale Antonio Giuseppe 2.351

Frachea Francesca 1.467

Muratori Antonino 391

FORZA AZZURRI

Crinò Giacomo Pietro 6.965

Zavettieri Pierpaolo 5.041

Sainato Raffaele 4.486

Digiorgio Elisabetta 2.598

Nicolosi Concetta 1.624

Anastasi Antonella 954

Caruso Simona 739

LEGA SALVINI CALABRIA

Gelardi Giuseppe 4.950

Princi Stefano 4.343

Minasi Clotilde Detta Tilde 3.417

Richichi Maria Grazia 2.000

Cusato Vincenzo 1.335

Daino Francesca 953

Spagnolo Cosimo Damiano 885

CORAGGIO ITALIA

Cirillo Salvatore 3.247

Anghelone Serena 2.925

Imbalzano Pasquale 2.491

Scarcella Concetta 2.371

Primerano Sebastiano 1.969

Oliveri Gianmarco 1.168

Mina Alessandra 905

NOI CON L’ITALIA

Ritorto Riccardo 3.589

Maiolino Antonino 3.438

Sergi Giuseppe 1.165

Morgante Massimo Gaetano 784

Arcadi Mariateresa 531

Pompilio Maria 289

Servino Carmela 41

UNIONE DI CENTRO

Vadalà Antonino 1.067

Fallanca Pietro 789

Guarna Maria Pia Antonella 273

Leonardo Rita 246

Malara Antonio 135

Megale Federica 74

Russo Flavio 0

Liste collegate di Amalia Bruni – Circoscrizione sud

PARTITO DEMOCRATICO

Irto Nicola 10.333

Muraca Giovanni 5.840

Billari Antonio Andrea 5.351

Battaglia Domenico Donato 3.524

Liberto Patrizia 2.498

Pacifici Cosima 2.339

Rossi Caterina 1.339

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Nastasi Annunziato 2.858

Zavaglia Filippo 1.163

Foti Fabio 1.101

Mileto Michele 844

Quagliata Domenica 743

Roschetti Giovanna Milena 597

Della Vedova Monica 573

LA CALABRIA SICURA

Anastasi Marcello 1.211

Liotta Antonino 973

De Marco Cesare 495

Zagarella Giuseppina 359

D’africa Eugenia Maria Giovanna Silvana 353

Ciccarelli Maurizio 244

Marzano Sandra 202

TESORO CALABRIA

Lacopo Ettore 835

Scopelliti Patrizia 592

Tansi Carlo detto Tanzi 488

Loprevite Vincenzo 468

Ierace Antonella 441

Bonfà Colomba

Sant’Ambrogio Cesare Carmelo 268

EUROPA VERDE

Pontecorvo Gerardo 194

Rositano Domenico 183

Britti Ruggero 91

Praticò Elvira 80

Giordano Vincenzo 45

Giglio Patrizia 8

Simeri Maria 1

PARTITO ANIMALISTA

Bonavita Marilene 120

Marino Andrea 32

Cerullo Vincenzo 18

Palumbo Clara Angelica 2

Rossetti Maria Rosaria 2

La Marca Domenico 1

Campana Isabella 1

P.S.I.

Foti Rosario 98

Scordo Carmela 88

Parisi Alexandra 69

Magazzù Antonino 46

Tredici Salvatore 20

Calogero Stefania 13

Leone Rita 8

Liste a sostegno di Luigi de Magistris – Circoscrizione sud

DEMA

Pazzano Saverio 2.217

Mileto Francesco 1.906

Pistolesi Adone 1.485

Creazzo Antonietta 1.105

Bellocco Daniela 1.058

Vasta Adriana 796

Chiappone Luigi 402

DE MAGISTRIS PRESIDENTE

Repaci Rocco Alessandro 2.128

Tortorella Maria Laura 723

Morabito Maria Stella 688

Perrelli Francesco 594

Neri Caterina 519

Nucera Carmelo Giuseppe 422

Ippolito Arminio Giuseppe 330

UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE

Lucano Domenico 2.645

Rocca Rosario 641

Diano Maria Pasqualina Daniela 336

De Rosa Anna 248

Latella Maria Teresa Pancrazia 236

Quaranta Antonino 217

Idone Pietro 111

PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS

Rulli Nicola 903

Sciotto Angelo 389

Comperatore Giuseppe 322

Giordano Amalia 272

Bartolo Iolanda Domenica 83

Leonardo Giuseppe 64

Malara Valeria 49

UNITI CON DE MAGISTRIS

Carchidi Angelo 543

Mulè Simona 454

Scrivo Eleonora Maria Anna 408

Capogreco Francesco Emanuele 194

Fontanelli Giovanna 194

Frisina Pasquale 190

Zaccuri Maria Lucia 178

CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE

Fascì Lorenzo 1.092

Riitano Vanessa 229

Iaria Ilenia 185

Fusco Giuseppe 167

Messina Cinzia Aurelia 100

Martino Silvia 83

Cogliandro Massimo 71

Liste a sostegno di Mario Oliverio – Circoscrizione sud

OLIVERIO PRESIDENTE

D’Agostino Francesco 2.428

Zavettieri Agostino 339

Barberi Giuliana 282

Condarcuri Rosario Vladimir 152

Fotia Maria Pia 131

Laurenzano Leo Mario 72

Sottilario Elisa Lucrezia 47