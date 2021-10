Ciricoscrizione centro, dai 13mila voti per Comito (Fi) allo zero di Giglio (Europa Verde)

LAMEZIA TERME Gli oltre 13mila voti ottenuti da Michele Comito ne fanno il candidato consigliere col maggior numero di preferenze nella circoscrizione centro. Uno dei diversi eletti tra le truppe di Forza Italia. Nella lista segue Valeria Fedele con 7.962 voti che suggellano, insieme al resto dei candidati, la vittoria del partito con una percentuale del 14,29, corrispondente a 37.744 voti (per la coalizione sono stati 147.436). Seguono a ruota Lega e Coraggio Italia che nella circoscrizione del capoluogo superano Fratelli d’Italia e ottengono rispettivamente 2 ed un seggio (oltre al seggio per Fdi). Tra i salviniani spiccano le 6.849 preferenze per Filippo Mancuso e nella lista di Brugnaro exploit di Francesco De Nisi con 9.158.

Per il Pd la percentuale si attesta al 13,74. Tra i più votati ci sono Ernesto Alecci con 8.744 e Raffaele Mammoliti con 6.030. Un seggio anche per i pentastellati grazie ai 1.897 voti di Francesco Afflitto ed al 7,08% confezionato dalla lista, pari a 18.696 voti.

Il totale dei consensi ottenuti dalla coalizione di Amalia Bruni è di 85.881.

Alle liste di de Magistris vanno in tutto 36.745 voti con Antonio Maria Lo Schiavo (2.411 voti nella lista de Magistris Presidente) consigliere eletto. Per Oliverio 4.694 voti. Ecco tutti i candidati della circoscrizione centro e rispettivi voti



Liste collegate a Roberto Occhiuto presidente – Circoscrizione centro

FORZA ITALIA

Candidato Preferenze

COMITO MICHELE 13.704

FEDELE VALERIA 7.962

TALERICO ANTONELLO 6.718

PARENTE SILVIA 5.529

ZAFFINA PEPPINO PINO 2.930

MAIOLO CARMELA 2.638

GAETANO SALVATORE PABLO 2.396

MATACERA GIOVANNI 2.046

LEGA SALVINI CALABRIA

Candidato Preferenze

MANCUSO FILIPPO 6.894

RASO PIETRO 5.357

MUZZOPAPPA FRANCESCO 3.692

MACRI’ GIUSEPPE 1.950

D’AMICO ANTONIETTA 1.648

SCIGLIANO PINA 1.401

DANIELE NICOLA 1.341

TASSONI SANDRA 305

CORAGGIO ITALIA

Candidato Preferenze

DE NISI FRANCESCO 9.158

SANTACROCE FRANK MARIO 6.982

CARCEO CARMEN 2.956

MILETTA COSIMA TERESA 2.149

ZACCONE ELISABETTA 1.654

MIGLIARESE MARIO 1.564

GARZANITI CATERINA 704

PRIOLO DENISE 533

FRATELLI D’ITALIA

Candidato Preferenze

MONTUORO ANTONIO 5.241

PIETROPAOLO FILIPPO MARIA 4.498

FALDUTO SABATINO NUCCIO 1.928

DE SIMONE MICHELE 1.645

CONFORTO MAURIZIO 1.529

MERCURIO ROSINA 1.407

VERTERAME ANTONELLA 1.322

BROSIO MARIA 613

FORZA AZZURRI

Candidato Preferenze

PARADISO TRANQUILLO 3.970

ARCURI GIORGIO 3.305

SCARAMUZZINO PASQUALINO 3.126

MAURO FRANCESCO 2.382

RUBERTO TERESA 1.139

TESORIERE OTTAVIO 1.104

RUBINO ROSY 840

DE NARDO TIZIANA 650

UNIONE DI CENTRO

Candidato Preferenze

ESPOSITO SINIBALDO DETTO BALDO 7.225

SCULCO FLORA 6.440

LEROSE GENNARO 1.292

ZANGARI MARISA 772

CAPICOTTO PASQUALE GIUSEPPE 709

SCALZI FILIPPO 616

RANIERI AZZURRA RITA 481

MERCATANTE FRANCA 89

NOI CON L’ITALIA

Candidato Preferenze

ROSATO MICHELE 1.735

NESCI MARIA ROSARIA 1.524

L’ANDOLINA MASSIMO 1.364

STANIZZI CONCETTA 1.081

MIRARCHI TERESA ANNA TEA 753

DE FINA ALESSIA 546

NOCE SILVIO 124

MIRIGLIANI FRANCESCO LIBERATO 115

Liste collegate ad Amalia Bruni presidente – Circoscrizione centro

PARTITO DEMOCRATICO

Candidato Preferenze

ALECCI ERNESTO FRANCESCO 8.727

MAMMOLITI RAFFAELE 6.030

IEMMA GIUSEPPINA 5.045

GUERRIERO FABIO 4.291

TASSONE LUIGI 4.199

VILLELLA AQUILA 3.485

CAIAZZA ANNAGIULIA 2.844

CUDA GIANLUCA 2.451

MOVIMENTO CINQUESTELLE

Candidato Preferenze

AFFLITTO FRANCESCO 1.897

PISANI SIMONA 1.378

BAUSONE ALESSIA 1.369

PANEDIGRANO NICOLINO 1.366

SANTORO DOMENICO FRANCESCO GAETANO 859

VERO NICOLA 740

ROCHIRA FEDERICA 704

STRANIERI LUIGI ANTONIO 629

LA CALABRIA SICURA

Candidato Preferenze

ZICCHINELLA DAVIDE 2.910

CONSOLI DOMENICO 2.892

MAGLIA ANTONINO 1.307

SIRIANNI MICHELE 1.019

CALIGIURI MARIANNA 976

RENNE RAFFAELA 906

ADDESI DESIRÉE 746

DROSI ANTONELLA 383

TESORO CALABRIA

Candidato Preferenze

TANSI CARLO DETTO TANZI 1.720

SCIDA DOMENICA ANNUNZIATA 861

SCERBO VITTORIO 729

GATTO MARIA CATERINA 545

BARETTA IOLANDA 380

ADONE ODDONE 258

QUATTROCCHI LUCIA 234

EMANUELE VITTORIO 160

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Candidato Preferenze

CONDELLO GIUSEPPE 1.655

MAZZEI SAVERIO 1.032

CALOGERO MARIA DOMENICA 623

PIPICELLI GIUSEPPE ANTONIO 487

ROCCA ANTONIO 455

MANNA MARIELLA 342

BUONCORE BARBARA 250

VILLIRILLO CATERINA 173

EUROPA VERDE

Candidato Preferenze

AMODEO ORLANDO 447

SISCA ALESSIA 287

CALIGIURI ROBERTO 275

ROMANO GIUSY ELISA 18

CUSA PAOLO 16

ROMANO ANTONIO 12

CAMPANA GIUSEPPE 10

GIGLIO PATRIZIA 0

PARTITO ANIMALISTA – DEMOCRATICI PROGRESSISTI

Candidato Preferenze

CERULLO VINCENZO 175

COSENZA FRANCESCA 67

MILIE’ GIOVANNI 42

GUALTIERI TEODORA 40

BARBARO PINO 5

CAMPANA ISABELLA 5

MORICCA NICOLA 4

CASABURI ANNA 2

Liste collegate a Luigi de Magistris presidente – Circoscrizione centro

DE MAGISTRIS PRESIDENTE

Candidato Preferenze

LO SCHIAVO ANTONIO MARIA 2.411

CAPELLUPO FILIPPO ANTONIO 1.656

PICCIONI ROSARIO 1.191

BORRELLI LUIGI 1.092

CALIO’ INES 1.000

FALCONE ANNA 921

VENNERI DALILA 650

AMODIO NICOLE DETTA NICOL 498

UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE

Candidato Preferenze

LUCANO DOMENICO 2.738

SESTITO FILIPPO 1.171

ROMBOLA’ MICHELE 1.113

FURLANO ELISABETTA 396

TRECCOZZI ELISABETTA 299

ELIA CARLA 202

TOTOLAN DANIELA 184

ORLANDO SALVATORE 55

UNITI CON DE MAGISTRIS

Candidato Preferenze

ROSSETTO LORIS 552

BENINCASA SANDRO 508

CAMPANELLA ANTONIO 505

PERRI MARGHERITA 378

ALBINO FLORINDA 331

MARTINO ANGELINA 255

COLOSIMO ROBERTO 215

MURABITO MARCELLA 184

DEMA

Candidato Preferenze

GRILLO GIUSEPPE 864

OCCHINI EUGENIO 649

PIRO CARLA 430

GALLUCCI GIUSEPPE 399

COLACINO AMEDEO 376

MILITI RITA MARIA 352

GALLELLO FRANCESCA 267

POGGI CAECILIA 49

CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE

Candidato Preferenze

LEONE CARLO 832

CORSO GIOVANNA AURORA 614

ROTELLA ANNA 500

FRANCICA GIUSEPPE 291

SCUTERI ILARIO DETTO LALLO 198

RAFFAELLI MARIAGRAZIA 166

SCOLA MARIA GRAZIA 112

BUFFA GIUSEPPE DETTO PINO 67

PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS

Candidato Preferenze

STAINE SALVATORE 673

GAROFALO MARISA 456

AVERSA BRUNO 410

GRAZIANO ANTONIO 322

PASQUA ALESSANDRA 242

IULIANO SANDRA 133

SPADANUDA GIANCARLO 32

ROSANO ANNAMARIA 7

Lista collegata a Mario Oliverio presidente – Circoscrizione centro

OLIVERIO PRESIDENTE

Candidato Preferenze

CENSORE BRUNO 1.857

ARENA FRANCESCO 884

EULALIO GIUSY 561

FARAGO’ ROSANNA 401

GIACCO GIOVANNA 351

FRUSTAGLI IVAN 297

GIANNUZZI INNOCENZA 137

ANGOTTI TEODORO 88